Policie eviduje stále více trestných činů v kyberprostoru

Policie řeší letos výrazně víc trestných činů v kyberprostoru než v minulých letech. Zatímco loni jich bylo za celý rok asi 9 a půl tisíce, jen od ledna do října tohoto roku evidují policisté už víc než 15 400 případů. Loni jich přitom bylo asi 9 a půl tisíce a před deseti lety necelých 2 200. Řekl to náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování Tomáš Kubík. Až do konce roku podle něj platí extrémní nebezpečí kyberútoků. Více online podvodů můžou lidé očekávat právě v předvánočním období. Podle dat České bankovní asociace připadá na jednoho poškozeného klienta škoda v průměru zhruba 160 tisíc korun.