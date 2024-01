Policie: Loni výrazně klesl počet cizinců s nelegálním pobytem v Česku

V minulém roce výrazně klesl počet cizinců s nelegálním pobytem v Česku. Uvedl to policejní prezident Martin Vondrášek. Loni jich na našem území bylo necelých 14 tisíc. To je o zhruba polovinu méně než v roce 2022. Policie v loňském roce také zajistila necelých 5 tisíc tranzitních migrantů, tedy takových, kteří přes Česko chtěli přejít do jiné země. To je o 17 tisíc méně než v roce 2022. Tehdy za nárůst mohlo vypuknutí ruské agrese na Ukrajině. Oproti roku 2021 před migrační vlnou je číslo z loňska o necelé tři a půl tisíce vyšší. "Je patrný významný meziroční pokles. Omezili jsme na svobodě méně než čtvrtinu cizinců oproti roku 2022," uvedl Vondrášek. Zhruba 90 procent běženců podle něj míří z Česka do Saska. Nejvíce je Syřanů. Česko zavedlo loni v říjnu stejně jako o rok dříve kvůli zvyšujícímu se počtu běženců kontroly na hranicích se Slovenskem, které trvají doposud. Naposledy je vláda prodloužila počátkem ledna a mají trvat do 2. února. Namátkové kontroly mají zabránit tranzitní migraci přes Česko do dalších zemí Evropské unie.

Ředitel cizinecké policie Aleš Benedikt novináře informoval, že policisté začali v loňském roce stíhat 388 lidí, kteří přes Česko nelegálně převáželi migranty. V roce 2022 to bylo o 140 méně. Nejvíce převaděčů je podle Benedikta z Ukrajiny, následují Češi, Syřané, Uzbekové, Gruzínci a Němci. Převaděči čelí obvinění z trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Z Ukrajiny jich pochází 140, z Česka 56. Převáželi většinou Syřany, doplnil Vondrášek. Nejvíce převaděčů zadrželi policisté v Jihomoravském kraji. Nejvíce se běženci převážejí v osobních autech a dodávkách.