Policie obvinila pět lidí z obchodování s lidmi ve Velké Británii

Kriminalisté obvinili pět lidí z kuplířství a obchodování s lidmi ve Velké Británii. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Šlo podle něj o organizovanou skupinu, která v Ústeckém kraji asi od roku 2019 nabízela údajně dobře placenou legální práci v Británii. Zaměřovali se na lidi ve špatné rodinné a finanční situaci. Podle policistů pak do Británie dopravili nejméně 5 lidí. Za práci jim skoro nic nezaplatili. Části obviněným hrozí podle Ibeheje až 12 let vězení.