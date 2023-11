Policie od počátku kontrol na hranicích zadrželi 1141 migrantů a 54 převaděčů

Policisté od počátku namátkových kontrol na hranicích se Slovenskem odhalili 1141 lidí, kteří se pokusili přes české území uprchnout do některé z dalších zemí Evropské unie. Zadrželi také 54 převaděčů, sdělil dnes ČTK mluvčí cizinecké policie Josef Urban. Kontroly na slovenských hranicích začaly na začátku října a budou zatím podle posledního vládního rozhodnutí pokračovat do 22. listopadu. Do 4. prosince také prodloužilo Německo hraniční kontroly s Českem, Polskem a Švýcarskem.

"V rámci opatření, které spočívá ve znovuzavedení namátkových kontrol na vnitřní hranici České republiky, a to v celé délce pozemní hranice se Slovenskou republikou, bylo zkontrolováno více než 340.000 osob a 163.000 dopravních prostředků," uvedl dále mluvčí. Do kontrol nasadila policie celkově 11.000 příslušníků.

Kontroly se na česko-slovenské hranici opakují po roce, loni je kvůli přílivu migrantů ČR zřídila koncem září a trvaly do začátku února.