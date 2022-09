Policie odhalila u Chebu laboratoř na výrobu stovek kilogramů metamfetaminu

Protidrogová policie odhalila u Chebu laboratoř na výrobu metamfetaminu. Šlo o organizovanou skupinu, jejíž dodavatelská činnost sahá do dalších krajů České republiky i do zahraničí. V souvislosti s případem kriminalisté zadrželi čtyři lidi, hrozí jim až dvanáctileté vězení. Odhad celkového objemu produkce metamfetaminu je v řádech stovek kilogramů, uvedl v tiskové zprávě ředitel Národní protidrogové centrály (NPC) Jakub Frydrych. Policie předpokládá, že zadrží a obviní další lidi. Droga vyráběná v této laboratoři byla určena z velké části pro německé překupníky, v menší míře pro český trh. Nelegální laboratoř byla 200 metrů od zdroje pitné vody pro město Cheb u vodní nádrže Jesenice, v chatové osadě Mechová. "Zvláště znepokojujícím jevem, který souvisí s výskytem nelegálních laboratoří s velkoobjemovou produkcí, je vypouštění vysoce toxických odpadních látek z nedovolené výroby do běžné kanalizační sítě nebo přímo do přírody. Velkým rizikem je rovněž kontaminace objektů využívaných k uskladnění chemických látek a k samotné produkci," uvedl Frydrych. Odborníci ale nezjistili únik nebezpečných látek ani kontaminaci zdrojů vody. Zločinecké uskupení tvořili podle kriminalistů převážně lidé původem z Vietnamu, ale servisním článkem skupiny byl občan České republiky.