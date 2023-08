Policie převezla uprchlého muže přezdívaného guru Jára z Filipín do české věznice

Česká policie převezla z Filipín přes Tchaj-pej do pražské věznice uprchlého muže přezdívaného "guru Jára". V tiskové zprávě o tom informovalo policejní prezidium. Jméno eskortovaného muže nekonkretizovalo, z popsaných okolností ale vyplývá, že jím je zakladatel esoterické školy Poetrie Jaroslav Dobeš. Muž si má odpykat 5,5 roku za znásilnění.

Eskortovaný muž byl na útěku od roku 2012. Pátrala po něm nejen česká policie, ale i Interpol. V roce 2015 ho policisté zadrželi na Filipínách a umístili do deportační vazby. Konečné rozhodnutí o jeho vydání trvalo tamním úřadům přes sedm let, protože muž využil všech možností soudního přezkumu. V České republice mezitím probíhaly soudy. Policie uvedla, že předpokládá, že během několika týdnů se do ČR vrátí také jeho spolupracovnice Barbora Plášková.

Dobeš podle pravomocného verdiktu na různých seminářích takzvaně odháčkovával ženy. Tvrdil, že jejich všemožné problémy způsobují háčky, které v nich zanechali bývalí sexuální partneři. Dobeš tyto háčky sexuálním aktem ženám údajně uvolňoval. Podle verdiktu je Plášková přivedla do stavu bezbrannosti a Dobeš na nich vykonal soulož. U některých žen se poté projevila posttraumatická stresová porucha.