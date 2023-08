Policie při kontrolách u Milovic zadržela větší množství drog

Policie při kontrolách, které souvisejí s hudebním festivalem v Milovicích, odhalila u cizince větší množství drog. Některé z nich se nepodařilo na místě detekovat a musely být převezeny na expertizu. Dosud zahájila trestní řízení v téměř 20 případech, u všech se jednalo o držení většího množství drog. Policie o tom informovala na sociální síti X.

Policie na síti reagovala na příspěvky některých uživatelů o důkladných kontrolách cestujících v autobuse, který zajišťoval kyvadlovou dopravu mezi Milovicemi a festivalem. "Společně s Celní správou jsme obdrželi informace o cizinci, který měl mít u sebe větší množství drog. Tato informace se potvrdila a kromě 'známých' látek (extáze, pervitin, kokain) jsme objevili i takové, které na místě nešlo detekovat, a byly proto zajištěny a převezeny na expertizu," uvedla policie.

Festival Let It Roll, kterého se účastní tisíce lidí nejen z Česka, potrvá do neděle.