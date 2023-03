Policie prošetřuje okolnosti odvolání bývalého ředitele Úřadu práce Viktora Najmona. Potvrdil to mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Mladá fronta DNES zveřejnila část rozhovoru mezi Najmonem a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou z KDU-ČSL. Najmon si rozhovor nahrál. Jurečka podle nahrávky Najmonovi údajně nabídnul finanční odměnu, pokud se dohodnou na odchodu z vedení Úřadu práce. V opačném případě chtěl předseda KDU ČSL - podle Mladé fronty dnes - napsat Najmonovi špatné služební hodnocení. Ministr nakonec Najmona v půlce února odvolal. Premiér Petr Fiala z ODS se Jurečky zastal. Řekl, že odvoláním bývalého šéfa otevřel cestu k modernizaci instituce tak, aby plnila své úkoly. "S úřadem práce a vedením úřadu práce byl dlouhodobě velký problém. Stěžovala si na to řada lidí. Byla to situace, která byla dlouhodobě neúnosná," uvedl premiér. Komentovat obsah dnes zveřejněného článku nechtěl, protože ho zatím nečetl

Pokud je nahrávka ohledně odvolání generálního ředitele Úřadu práce ČR Viktora Najmona autentická, mohl být porušen služební zákon. Na tiskové konferenci po jednání stínové vlády hnutí ANO to řekl její předseda Karel Havlíček. Premiér by měl podle něj případně ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL) odvolat. "Stínová vláda na základě právních stanovisek konstatuje, že celá věc má prvky vydírání, uplácení a může se jednat o zneužití pravomoci úřední osoby. Máme služební zákon, který byl jednoznačně porušen," řekl Havlíček.