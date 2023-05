Policie prověřovala chirurga Pafka kvůli výrokům o zdravotním stavu bývalého prezidenta Zemana

Policie prověřovala vyjádření chirurga Pavla Pafka ohledně zdravotního stavu bývalého prezidenta Miloše Zemana. Zjistil to server iRozhlas, podle něj se to týkalo Pafkova rozhovoru pro Radiožurnál z listopadu 2021. Lékař v něm popisoval tehdejší Zemanovu hospitalizaci. Exprezident se 4 měsíce poté obrátil na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6 s podezřením, jestli na veřejnosti neunikly citlivé informace. Vyšetřovatelé ale nakonec případ odložili. Podle nich sice Pafko částečně do práv pacienta zasáhl, nemohl tím ale způsobit závažnou újmu na právech.

Pafko v reakci uvedl, že ho situace mrzí. Chtěl tehdy jen uklidnit společnost, že stav prezidenta nebyl tak špatný, jak psala některá média.