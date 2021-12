Policie prověřuje několik oznámení, včetně výhružek, souvisejících s epidemickou situaci

Policie přijala několik oznámení o nevhodném chování souvisejícím se současnou epidemickou situací. Teď prověřuje, jestli šlo o trestné činy. Například před kladenskou nemocnicí o víkendu někdo poškodil 6 aut zaměstnanců. S výhrůžkami kvůli covidu se v poslední době setkali hlavní hygienička Pavla Svrčinová nebo prezident České lékařské komory Milan Kubek. Ten řekl, že mu odpůrci protiepidemických pravidel vyhrožují už několik týdnů. Přesná čísla těchto případů ale policie neeviduje. Kvůli nouzovému stavu může pachatelům ve vážných případech hrozit až šest let vězení.

Muže, který se pokusil napadnout premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), policie podezřívá z výtržnictví a násilí proti úřední osobě. Hrozí mu za to až šest let vězení. Třiatřicetiletý muž se poslední listopadovou středu na Úřadu vlády sháněl po Babišovi a chtěl mu předat dopis. Když mu to pracovníci neumožnili, vytáhl na ně plynovou pistoli. Později se ukázalo, že u sebe měl i další zbraně. Teď je útočník v lékařském zařízení,