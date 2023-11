Policie řeší v souvislosti se situací v Palestině 14 případů antisemitismu v Česku

Česká policie v souvislosti s izraelsko-palestinským konfliktem zatím zahájila úkony trestního řízení pro projevy antisemitismu ve 14 případech. V České televizi to uvedl policejní prezident Martin Vondrášek. Dále řekl, že centrála proti terorismu zahájila úkony k případu úmrtí českého občana při útoku hnutí Hamás na Izrael. Na věci spolupracuje s izraelskými kolegy. V policejních statistikách se podle Vondráška vyšší míra antisemitismu zatím neprojevuje. Policejní prezident nicméně odhadl, že nárůst souvisejících trestných činů se vzhledem k aktuálnímu dění určitě dá očekávat. Policisté podle Vondráška monitorují veškerá shromáždění, která se tematicky dotýkají izraelsko-palestinského konfliktu. Na největší akce je doprovázejí arabisté. Pomáhají policii posoudit, zda nápisy na přinesených transparentech nejsou za hranicí trestního práva. Aktuálně řeší například větu "From the River to the Sea Palestine will be free" (Od řeky k moři Palestina bude svobodná), kterou si lze podle některých lidí vyložit jako požadavek na zrušení státu Izrael a vyvraždění Židů. Policie čeká na analýzu Nejvyššího státního zastupitelství.