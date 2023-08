Policie v Plzni obvinila mladíka z pokusu vraždy a znásilnění

Plzeňští kriminalisté obvinili z pokusu vraždy a ze znásilnění osmnáctiletého muže. Podezírají ho z toho, že v úterý napadl a znásilnil mladou dívku a aby svůj čin zakryl, pokusil se ji pak zabít. Patnáctiletou dívku zřejmě zachránilo, že předstírala smrt a pak přivolala pomoc. Podezřelého muže policie zadržela po pár hodinách, informovala policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Policie zatím zjistila, že obviněný muž vylákal v úterý v noci dívku na procházku kolem řeky. Cestou se chtěl údajně stavit za známým. "Jelikož se dívka s mužem po určitou dobu znala, souhlasila. Po chvíli změnil muž směr a nečekaně se vydal do nedalekého lesíku. Dívce svázal ruce, přelepil ústa a znásilnil ji. Následně ji způsobil ještě řezné zranění a vyhrožoval smrtí. Pak dívku zabalil do pytle, shodil ze srázu do lesa a z místa odešel," popsala Raindlová.

Dívce, která předstírala smrt, a zachránila si tak zřejmě život, se pak podařilo dostal z místa pryč a zavolat si zdravotnickou záchrannou službu. Záchranáři okamžitě informovali policii. Podle dostupných informací je úterní událost z Plzně letošním desátým případem vraždy nebo pokusu o ni, který krajští kriminalisté vyšetřují.