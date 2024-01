Policie: V Praze výrazně vzrostl počet úmrtí po požití drog

V Praze výrazně vzrostl počet úmrtí po požití drog. Loni jich policie zaznamenala 27, předloni 21. V dřívějších letech to vždy bylo pod deset. Novinářům to řekl vedoucí protidrogového oddělení pražské policie. Policisté si nárůst vysvětlují tím, že mnoho mladých lidí experimentuje a drogy kombinuje. Značně se také zvýšil obsah účinné látky v kokainu, který se v hlavním městě prodává. "Laická veřejnost se domnívá, že úmrtí jsou pouze v souvislosti s užíváním heroinu nebo pervitinu, ale toto není pravda. Máme řadu úmrtí i v souvislosti s kokainem, GHB, extází, s fentanylovými náplastmi a podobně," prohlásil kriminalista. Lidé podle něj dále drogy kombinují s jinými látkami či alkoholem, což vede k horším následkům. Problém vidí policisté i v tom, že se do České republiky v současnosti dostává velmi kvalitní kokain. V minulých letech se na ulici prodávala tato droga velmi ředěná, obsah účinné látky se pohyboval kolem 20 procent. "Avšak v dnešní době zřejmě v souvislosti s nadprodukcí kokainu v Jižní Americe dochází k tomu, že na území hlavního města Prahy, potažmo na celém území České republiky, je distribuován kokain ve své produkční kvalitě," uvedl vedoucí protidrogového oddělení. Droga podle něj zlevnila a má 80 až 89 procent účinné látky.