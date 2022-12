Policie ve Zlínském kraji poprvé od září nezadržela za týden žádného běžence

Policisté ve Zlínském kraji poprvé od konce září, kdy začaly kontroly na česko-slovenských hranicích, nezadrželi za poslední týden žádného běžence. O týden dříve jich bylo 50. Od rána v pondělí 12. prosince do pondělního rána nezadržela policie v regionu ani žádného převaděče, uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš. O týden dříve dopadla tři převaděče. Česká republika obnovila kontroly kvůli migrantům přicházejícím do EU takzvanou západobalkánskou cestou v závěru září. Od té doby do pondělního rána zajistila policie ve Zlínském kraji 3254 uprchlíků. Vstup na území České republiky od začátku kontrol v regionu odepřela 750 běžencům, dalších 322 vrátila na Slovensko. Policisté v kraji od konce září zadrželi i 34 převaděčů. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytli zástupci policie. Kontroly na českých hranicích se Slovenskem by měly skončit k 27. prosinci.