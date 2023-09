Policie z Vysočiny navrhla vazbu pro pět lidí vydaných do ČR z Ukrajiny

Policisté z Vysočiny podali návrh na vazbu pro pět lidí předaných v pondělí do Česka z Ukrajiny k trestnímu stíhání. Policie to oznámila na síti X. Podrobnější informace ke kauze, v níž je pětice stíhána, zatím policisté neuvedli. Podle dřívějších informací ukrajinských médií se jedná o podezřelé z podvodů za více než 7,5 milionu eur (v přepočtu asi 183 milionů korun). Server Ukrajinska pravda informoval v úterý s odvoláním na ukrajinskou policii, že bylo v pondělí předáno českým úřadům pět lidí podezřelých z toho, že vylákali miliony eur od stovek Čechů. "Ukrajinští kolegové předali v pondělí do ČR pět osob k trestnímu stíhání. Předání a eskortu zajistili kolegové z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci," potvrdila dnes česká policie. "Až to bude možné, k případu zveřejníme více podrobností," doplnili policisté. Podvodníci podle ukrajinského serveru volali lidem a vydávali se za pracovníky bezpečnostních oddělení bank. Obětem tvrdili, že jejich bankovní účet se stal terčem hackerského útoku a přemlouvali je, aby peníze převedli na jiný účet. Dohromady zmanipulovali 665 lidí, píše server. Podvodnou síť podle ukrajinských zdrojů organizovali občané Ukrajiny i České republiky, kteří pro své záměry najali přes 20 lidí.