Policie za poslední den zadržela na hranici se Slovenskem přes 130 nelegálních migrantů

Na hranici se Slovenskem policie za poslední den zadržela 133 nelegálních migrantů. To je skoro o 40 víc než před týdnem. Na Twitteru o tom policie informovala s tím, že celkem od včerejška do dnešního rána zkontrolovala skoro 32 tisíc lidí. Stát kontroly zavedl kvůli vyšší migraci, hlavně lidí ze Sýrie. Ti Česko využívají jako tranzitní zemi. Hlídky na státní hranici se sousedním státem měly skončit v pátek 28. října, kabinet Petra Fialy z ODS je ale nejspíš prodlouží - a to až do 28. listopadu.