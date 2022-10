Policie zadržela na slovenských hranicích za den další desítky migrantů

Česká policie zadržela na hranicích se Slovenskem od čtvrtečního rána 82 migrantů. Informovala o tom na Twitteru. Policisté na hranicích zkontrolovali přes 25 tisíc lidí. Tentokrát neodhalili žádného převaděče. Hranice se Slovenskem hlídají od minulého čtvrtka kvůli vysokému počtu uprchlíků, kteří přes Česko procházejí do Německa a Rakouska. Od začátku kontrol policie odhalila víc než 1600 migrantů. Kontroly by měly trvat minimálně do 28. října.