Policie zadržela za posledních 24 hodin na hranicích se Slovenskem přes 130 migrantů

Za posledních 24 hodin zadržela policie na hranicích se Slovenskem 132 migrantů. Policie to napsala na svém twitterovém účtu. Za poslední den policisté na hranicích zkontrolovali přes 26 tisíc lidí. Vláda kontroly zavedla na konci září kvůli zvýšenému počtu migrantů, především ze Sýrie. Ti se přes Česko snaží dostat dál na západ. Kontroly jsou schválené zatím do 28. října. Ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN ale včera řekl, že je vláda nejspíš prodlouží do konce listopadu.