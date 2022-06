Policisté při týdenní akci zaměřené na nákladní auta zjistili přes 500 přestupků

Nejčastějším přestupkem při kontrolách nákladních vozů a autobusů v minulém týdnu bylo podle policie nevěnování se řízení. Dopravní policisté od pondělí do pátku zkontrolovali přes 1300 vozidel a zjistili více než 500 přestupků. Vedle nevěnování se řízení to bylo nedodržení předepsané rychlosti nebo to, že řidiči nebyli připoutaní. Policie uložila pokuty dohromady za zhruba 300 tisíc korun.

V Česku řeší policie ročně přes 11 tisíc dopravních nehod zaviněných řidiči nákladních aut. To je asi desetina ze všech nehod. Loni při nich zemřelo 68 lidí.