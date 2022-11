Policisté přivezli ze Senegalu do Prahy muže, který byl 11 let na útěku

Čeští policisté koncem minulého týdne přivezli ze západoafrického Senegalu do Prahy devětačtyřicetiletého Stanislava Seidla. Před 11 lety nenastoupil do vězení, kde měl strávit šest let za krádež, od té doby se skrýval. Až letos v únoru se sám přihlásil na českém velvyslanectví v Dakaru. O převozu Seidla dnes informoval server Seznam Zprávy a bez uvedení jména také česká policie. Podle dřívějšího vyjádření Seidl uprchl z obav před odvetou podsvětí.

Pátrání podle policie nabralo nový směr na začátku letošního roku, kdy byl vypátrán na území Gambie. Policisté čekali na vhodný okamžik k zatčení, hledaný muž se konec koncem února sám obrátil na zastupitelský úřad v Dakaru. Po 11 letech na útěku byl zatčen a osm měsíců čekal v senegalském vězení na vydání do Česka. Extradiční řízení skončilo na konci října, kdy senegalské ministerstvo spravedlnosti povolilo vydání vězně do ČR.

Seidl je podle svého obhájce ve špatném zdravotním stavu. "Řekl mi, že už má asi šest měsíců odraženou ledvinu, která ho bolí. Močí krev, ukazoval mi celé tělo, které má posázené otevřenými boláky, a cítí se mizerně," řekl Seznam Zprávám Seidlův obhájce David Korba. Předpokládá, že jeho klient bude vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zřejmě převezen do nemocnice. Hodlá také požádat prezidenta Miloše Zemana o milost.