Policisté ve Zlínském kraji zadrželi o víkendu 45 migrantů z Blízkého východu

Na hranicích se Slovenskem zadrželi policisté Zlínského kraje o víkendu dalších 45 migrantů z Blízkého východu, kteří se nelegálně dostali na území České republiky. Běženci jsou teď v zařízení pro zajištění cizinců. Nárůst nelegálních migrantů zaznamenali policisté koncem letošního května. Dosud podle mluvčí Simony Kyšnerové zadrželi téměř 700 lidí. Hlídky nelegální cestovatele odhalují především ve vlacích, nákladových prostorech kamionů, osobních automobilech a také v dodávkových vozech. Nezřídka takzvanou zelenou hranici cizinci překonávají i pěšky. Cílová destinace zůstává pro migranty stejná, jde o státy západní Evropy. Policisté po zajištění migrantů zjišťují, odkud cizinci do Česka vstoupili a zda nepožádali o azyl v jiné zemi. Vráceni bývají právě buď do země, ze které přijeli, nebo do země, kde o azyl požádali. Požádat o azyl mohou také v ČR.