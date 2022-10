Policisté zadrželi devět lidí, kteří ve velkém obchodovali s konopím a s kokainem

Celníci a policisté zadrželi osm lidí, kteří podle nich spolu s jedním občanem Polska ve velkém obchodovali s konopím a kokainem. Marihuanu dováželi z jihu Evropy nebo pěstovali. Prodávali ji do Polska. Ze sousední země pak vozili do ČR kokain. Při domovních prohlídkách na Uherskohradišťsku a Hodonínsku celníci zajistili 743 kilogramů konopí a 30 vzrostlých rostlin, řekl dnes novinářům vedoucí celní protidrogové jednotky Aleš Gorčík. Konopí mělo podle něj v některých případech extrémní podíl psychotropní látky THC. Zajištěné množství drog je podle Gorčíka unikátní. "Na stát, který leží v centrální Evropě, který nemá přístav, je to odhalené množství opravdu enormní. Podobné záchyty jsou spíše doménou velkých přístavů nebo kargo letišť, kde dochází k velkému přesunu zboží mezi kontinenty," uvedl. Policie zadržené obvinila z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. "Za nezákonné jednání hrozí obviněným trest odnětí svobody v trvání deset až 18 let, případně osm až 12 let," uvedl Gorčík. Kromě drog zabavili celníci také zhruba milion korun, luxusní auta, loď či drony.