Politici odsuzují výhrůžky, upozorňují ale, že je dostávají běžně

Politici v reakci na dnešní oznámení bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO), že už kvůli výhrůžkám nepovede kontaktní kampaň před druhým kolem prezidentských voleb, odsuzují výhrůžky i násilí, současně však upozorňují na to, že výhrůžky často dostávají také. Uvedli to na dotaz ČTK i na sociálních sítích, kde také zveřejňují konkrétní ukázky vzkazů ze svých schránek.

Český premiér Petr Fiala dnes během návštěvy Berlína odsoudil výhrůžky politikům a zdůraznil, že k usmíření společnosti musí přispět všichni, obzvláště političtí představitelé. "Politici dostávají výhrůžky, není to výjimečné, dostávám je i já. Je to bohužel dnes součást toho, co musí politik snést a unést," řekl Fiala s tím, že vyhrožování nepovažuje za přijatelné.

Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) ČTK napsal, že agresivní chování se mu nelíbí bez ohledu na to, kdo se ho dopouští. Místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti) uvedla, že příval vulgárních, nenávistných, ale i výhružných vzkazů je jejím denním chlebem.