Politico: Pavel bude příští rok mezi nejvlivnějšími 28 osobnostmi Evropy

Český prezident Petr Pavel se dostal na seznam 28 nejvlivnějších osobností, které budou podle bruselského webu Politico spoluurčovat charakter Evropy v roce 2024. Redakce serveru jej dnes označila za výrazného "jestřába" ve vztahu k Rusku a Číně, který jednoznačně podporuje Ukrajinu a volá po rozšíření NATO. Vůbec nejvlivnější osobností bude podle webu příští rok pravděpodobný nový polský premiér Donald Tusk, který chce napravit pošramocené vztahy své země s Evropskou unií.

Politico v Pavlově krátkém profilu zdůrazňuje, že využívá své zkušenosti z působení ve funkci šéfa vojenského výboru NATO a usiluje o efektivnější podporu pro Kyjev. V příštím roce může potvrdit svůj vstřícný přístup k Tchaj-wanu, s jehož prezidentkou Cchaj Jing-wen si jako první evropský státník volal hned po svém zvolení a veřejně mluvil i o možné osobní schůzce.To vyvolalo kritiku od Pekingu, který považuje kontakty s tchajwanskými politiky za vměšování do svých záležitostí.

Web rozdělil vlivné osobnosti do tří skupin: Doers (Činitelé), Dreamers (Snílci) a Disrupters (Narušitelé). Do první skupiny řadí Politico "lidi s výkonnou mocí", do druhé "ty, kteří reprezentují ideu určující debatu" a do třetí "ty s nejlepšími předpoklady zvrátit hru nečekaným směrem". Pavel získal šesté místo mezi snílky.