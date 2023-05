Političtí vězni a jejich potomci si v Jáchymově připomněli peklo lágrů

V krušnohorském Jáchymově si v sobotu připomněli utrpení někdejších politických vězňů v táborech nucených prací. Asi stovka lidí se zúčastnila pietní akce Jáchymovské peklo. Tisíce odsouzených v 50. letech minulého století v obtížných a často otrockých podmínkách zpracovávali a dobývali uran. Někdejších vězňů, kteří v Jáchymově nebo jiných táborech museli strávit dlouhé roky, se pietní akce zúčastnilo už jen několik, většinu hostů tvořili jejich potomci nebo zástupci města, kraje i Parlamentu České republiky, zúčastnila se také kancléřka prezidenta JanaVohralíková. Nechyběli ani bývalí političtí vězni a jejich potomci ze Slovenska, kteří zaplnili téměř celý autobus. Jak poznamenal Leoš Žídek, jeden z někdejších politických vězňů, blíží se doba, kdy už přeživší z lágrů z 50. let na akci nebudou. Uvedl, že o to potřebnější je si hrůzy tehdejších let připomínat, začít by ale podle něj měl každý u sebe, revolucí v srdci. "Měli bychom přestat nadávat a rozdělovat národ, ale spíše pomáhat umět se uskrovnit," uvedl Žídek.