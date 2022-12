Politologové chválí vládu za pomoc Ukrajině. Kabinet bude dál čelit tlakům, míní

Kabinet Petra Fialy (ODS) musel v prvním roce působení podle politologů čelit novým výzvám - ruská agrese vůči Ukrajině a její širší důsledky zcela změnily situaci, do které koaliční vláda vstoupila. Vláda tak podle Josefa Mlejnka z Institutu politologických studií Karlovy univerzity musela a musí čelit především aktuálním problémům, nikoli napravovat dopady minulých krizí, zejména té covidové, jak si původně předsevzala, řekl ČTK.

Za velký plus má Mlejnek stejně jako Petr Just z Metropolitní univerzity Praha vztah vlády k Ukrajině, hlavně pomoc, včetně dodávek zbraní, které se napadené zemi od Česka dostává. Hůř už hodnotí přístup kabinetu k energetické krizi. V té souvislosti Just předpokládá, že vláda bude i v nadcházejícím roce pod silným tlakem ohledně kroků ke zmírňování negativních dopadů vysokých cen energií a inflace obecně. Podle Mlejnka vláda jednala v souvislosti s energetickou krizí často se zpožděním a nedovedla také moc dobře tyto záležitosti komunikovat s veřejností.