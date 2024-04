Politologové: Fiala dostal silný mandát, bylo by překvapením, kdyby se to nestalo

Premiér Petr Fiala, který se dnes opět stal předsedou ODS, dostal od delegátů silný mandát. Shodli se na tom politologové, které ČTK oslovila. "Petr Fiala dostal přes 80 procent hlasů, což je dostatečně silný mandát, jakkoli samozřejmě ukazuje na to, že existuje nějaká, a ne úplně malá skupina delegátů v ODS, kteří mají k jeho vedení nějakou výhradu," míní politolog Ladislav Mrklas. "Myslím si, že to je něco, s čím bude muset Petr Fiala určitě pracovat, protože to je pochopitelně potenciál pro nějakou rebelii, v případě, že by například evropské nebo krajské volby v letošním roce dopadly špatně," doplnil. Podle něho je ve straně skupina, která bude na výsledky letošních voleb čekat, a pokud nebudou příznivé, může tato skupina současné vedení strany zpochybnit.