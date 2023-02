Politologové: Pavel nyní připravuje politickou scénu na své budoucí působení

Je běžné, že zvolení, ale ještě neinaugurovaní prezidenti vstupují do kontaktů s jinými hlavami států. Nově zvolený Petr Pavel připravuje domácí i zahraniční politickou scénu na to, co bude následovat poté, kdy se na začátku března ujme úřadu. Na dotaz ČTK to odpověděli politologové Petr Just a Miroslav Mareš. Podle politologa Jana Kubáčka je ale neprofesionální, že se Pavel dosud nesešel s končícím prezidentem Milošem Zemanem. U zahraničních partnerů to podle něj může vyvolat otázku, zda jsou nyní v ČR dva prezidenti s rovnocennými mandáty. Řekl to ČTK.

"To, že nově zvolení, ale ještě neinaugurovaní prezidenti vstupují do kontaktu s jinými hlavami států, je zcela běžné. Zahraniční představitelé totiž zpravidla tyto kontakty iniciují sami jako první, protože zpravidla zasílají nově zvolené hlavě státu bezprostředně po zvolení gratulace, čímž jsou vlastně těmi, kdo ten vzájemný kontakt zahájí ještě před vlastní inaugurací," napsal Just.

Mareš se domnívá, že Pavel chce už nyní představit pracovní styl a hodnoty, kterými se bude ve funkci prezidenta řídit a profilovat. Podle Mareše tak zjevně chce být "v plném provozu" ihned po inauguraci. "Přílišný aktivismus mu vytýkají jeho političtí oponenti a mnozí z těch, kteří ho nevolili. Nemyslím si, že je tato kritika oprávněná," doplnil. Kubáček ale vidí problém v tom, že se Pavel dosud nesešel s prezidentem Zemanem. Pro vnější zahraniční prostředí to podle politologa může být zmatečné a ukazuje to, že se nectí protokol.