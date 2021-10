Polovina Čechů v zahraničí volila koalici Pirátů a Starostů

Zájem Čechů žijících v Británii o sněmovní volby byl tak velký, že se před velvyslanectvím v Londýně tvořily dlouhé fronty, řekl ČTK český konzul v Londýně Pavel Duchoň. Hlasování bylo totiž pomalejší než jindy kvůli možnosti kroužkování preferenčních hlasů pro kandidáty. Letos poprvé mohli Češi ve Spojeném království odevzdat svůj hlas i na generálním konzulátu v Manchesteru, který se otevřel v roce 2019. Podle českého ministerstva zahraničí funguje mimo ČR 111 volebních míst, většinou na českých velvyslanectvích a konzulátech. V cizině si voliči vybírají z kandidátů, kteří se do voleb přihlásili v Ústeckém kraji. Mezi nimi je mimo jiné premiér a předseda ANO Andrej Babiš a předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Až z Kanady přijela do České republiky k volbám do Sněmovny Žaneta z okresu Praha-východ. Za mořem působí dva a půl roku, v zahraniční firmě má na starosti projekty. ČTK řekla, že možnost volit považuje za důležitou a osud země jí není lhostejný. Proto se rozhodla letět volit do České republiky. Zdolání více než 8000 kilometrů letadlem trvalo 16 hodin.

A jak volby dopadly? Téměř polovina Čechů v zahraničí volila do Sněmovny koalici Pirátů a Starostů, zhruba třetina koalici Spolu. ANO získalo jen šest procent hlasů.