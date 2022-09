Polovina lidí z ČR se bojí, že přechod k udržitelné ekonomice posílí chudobu

Téměř polovina lidí z Česka se obává toho, že přechod k udržitelné ekonomice povede ke zchudnutí země. Jen 11 procent si myslí, že ví dost o plánu na ekologické a udržitelné unijní hospodářství, takzvané Zelené dohodě pro Evropu. Třetina lidí o ní neví skoro nic. Stejný podíl dotázaných míní, že Zelená dohoda bude pro Česko přínosem. Vyplývá to z průzkumu, který provedly Ústav empirických výzkumů STEM a agentura Institut 2050.

Dvěma třetinám lidí jsou podle průzkumu blízké myšlenky ochrany přírody, stejný podíl míní, že se mění klima. Polovina respondentů pak uvedla, že je třeba problémy klimatické změny řešit co nejdříve. Jen 18 procent lidí však souhlasí s posílením ekologických opatření a 40 procent se bojí, že přechod na zelenější ekonomiku zapříčiní v příštích pěti letech zhoršení života v Česku. Ve zlepšení doufá desetina dotázaných. V období deseti až 20 let by se situace mohla zlepšit podle 33 procent lidí, 27 procent jich zůstává skeptických.