Polská komora: ČR by měla podpořit embargo na ukrajinské obilí

Česká vláda by měla podpořit embargo na dovoz zemědělské produkce z Ukrajiny do EU. Na oslavě 30. výročí vzniku Agrární komory ČR to řekl Robert Nowak z vedení polské agrární komory (Krajowa Rada Izb Rolniczych). Dovoz ukrajinského obilí do EU podle něj nepomáhá ukrajinským lidem, ale spíše nadnárodním korporacím. Polsko pokračuje v embargu na ukrajinské obilí i přes to, že Evropská komise zákaz povolila jen do 15. září. Ukrajina kvůli tomu podala stížnost u Světové obchodní organizace (WTO). Celá situace v současnosti vyvolala spor mezi Kyjevem a Varšavou. Česko již dříve zákazy dovozu, které zavedlo Polsko, Slovensko nebo Maďarsko, nepodpořilo. Polsko již předem uvádělo, že zákaz dovozu nezruší. Podobně postupovalo i Maďarsko a Slovensko. Český ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) tento týden po jednání v Bruselu řekl, že situace by se mohla změnit, pokud by státy získaly od Kyjeva jasné záruky. Evropskou komisi vyzval, aby do současných jednání aktivně vstoupila, například i přímo na Ukrajině. "Jak Poláci, tak Slováci a Češi po vypuknutí války hodně pomohli ukrajinským občanům, a dále bychom jim měli pomáhat. Mám ale pocit, že pokud jde o obilí z Ukrajiny, tak nepomáháme ukrajinským lidem, ale mezinárodním korporacím," řekl Nowak. Polský premiér Mateusze Morawiecki ve středu uvedl, že jeho země už nedodává Ukrajině výzbroj, protože vybavuje vlastní armádu. Následně na to reagoval ministr pro správu státních aktiv Jacek Sasin, který řekl, že Polsko nedodává zbraně Ukrajině v současné době a jak to bude v budoucnu, se uvidí. Prezident Agrární komory Jan Doležal dnes řekl, že téma dovozů z Ukrajiny je jednou z výzev, kterou bude potřeba se zabývat.