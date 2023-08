Polský soud přerušil jednání o žalobě ekologů na Turów, těžba může pokračovat

Varšavský správní soud oznámil, že přerušuje řízení ohledně dolu Turów, ve kterém se ekologické organizace domáhaly zrušení rozhodnutí umožňujícího těžbu. Informovala o tom polská média. Podle nich to znamená, že v těžbě hnědého uhlí v dole se může přinejmenším prozatím pokračovat. O Turów vedlo s Polskem spor i Česko, a to kvůli dopadům těžby na spodní vody. Tento spor urovnala loni v únoru mezistátní dohoda, podepsaná šéfy vlád obou zemí. "Těžba v Turówě zatím nebude zastavena. Správní soud přerušil jednání o žalobách ekologů," napsal server biznes.interia.pl. Spor se týká toho, zda rozhodnutí generálního ředitelství ochrany životního prostředí z jara 2022, které umožnilo vlastníkovi dolu, skupině PGE, úspěšně požádat o koncesi umožňující pokračovat v těžbě až do roku 2044, bylo vydáno v souladu se zákony. Nyní soud přerušil jednání o žalobách ekologů až do doby, než se rozhodne o žádosti PGE o pozměnění žalovaného rozhodnutí o vlivu na životní prostředí, dodal portál biznes.interia. "Boj o Turów trvá. Vojvodský správní soud (ve Varšavě) dnes rozhodl o přerušení soudního jednání. Nadále platí koncese do roku 2044 a fungování (energetického) komplexu v Turówě není ohrožené," napsala ministryně životního prostředí Anna Moskwová na sociální síti X, dříve Twitter. Polské ministerstvo životního prostředí letos v únoru těžbu v Turówě povolilo až do roku 2044. Pokračování těžby ale - už po ukončení sporu s Českem - zpochybnily ekologické organizace, o jejichž žalobě měl dnes soud rozhodovat.