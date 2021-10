Polský tisk vidí ve volbách v České republice i lekci pro polskou opozici

Hnutí premiéra Andreje Babiše prohrálo parlamentní volby a nebude s to vytvořit koalici s žádným uskupením. V sázce ale bylo více než jen funkce premiéra: Češi zastavili svou zemi na cestě k neliberální demokracii, kterou už dávno kráčí Polsko a Maďarsko. V komentáři to napsal polský opoziční list Gazeta Wyborcza. Polskou opozici v něm vyzval, aby se poučila z české lekce: jedině sjednocena bude s to porazit vládnoucí stranu Právo a spravedlnost (PiS) a vrátit Polsko do Evropy.

"Nečekané vítězství liberální opozice znamená, že Praha vsadí na blízkou spolupráci s Německem a Francií a odvrátí se od Polska a Maďarska," předvídá list Rzeczpospolita a dodává, že Varšava během ostrého sporu s Bruselem po verdiktu polského ústavního soudu o nadřazenosti ústavy nad unijními předpisy nebude moci spoléhat na solidární podporu Visegrádské skupiny.