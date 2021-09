Poradní tým prezidenta se vyslovil pro zásadní posílení ochrany českých hranic

Česko by mělo podle poradního týmu prezidenta Miloše Zemana posílit ochranu hranic - a to ve spolupráci s ostatními zeměmi Evropské unie. Na twitteru to po nedělním jednání expertního týmu, kterého se zúčastnili také ministři zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) a obrany Lubomír Metnar (za ANO), uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Tým podle něj identifikoval pro ČR dvě bezpečnostní rizika, a to migraci a terorismus. "Expertní tým prezidenta republiky se na svém zasedání zabýval důsledky neúspěšné mise NATO v Afghánistánu. Identifikoval pro Českou republiku dvě bezpečnostní rizika, a to migrační a teroristické," uvedl mluvčí. Kulhánek na twitteru uvedl, že se s prezidentem a Metnarem shodli na realistickém pohledu na další vývoj v zemi. "Naše priority jsou především mírnit humanitární krizi, zabránit nelegální migraci a také boj terorismem," poznamenal.