Poslance dnes čeká debata o vyslovení nedůvěry vládě

Sněmovna už podruhé v tomto volebním období bude hlasovat o vyslovení nedůvěry pětikoaliční vládě Petra Fialy (ODS). Hlasování vyvolalo opoziční hnutí ANO. Důvodem bylo jednání Sněmovny minulé úterý, kdy koaliční většina neumožnila zařadit na program schůze body, které navrhovali poslanci ANO. Protože opozice nemá potřebných alespoň 101 hlasů, dá se očekávat, že Sněmovna nedůvěru vládě nevysloví. Předseda ANO Andrej Babiš se podle svého mluvčího Vladimíra Vořechovského zúčastní pouze hlasování o nedůvěře.

Premiér Petr Fiala (ODS) hlasování o nedůvěře vládě přičítá kampani expremiéra a šéfa opozičního hnutí ANO Andreje Babiše před druhým kolem volby prezidenta. Na tiskové konferenci ji označil za nízkou a nepravdivou. Připomenul, že vláda, která disponuje ve Sněmovně pohodlnou většinou, čelí jednání o nedůvěře podruhé, přičemž i to první na podzim minulého roku se odehrálo krátce před volbami. Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová ale odmítá, že by debata o nedůvěře byla součást předvolební kampaně. S návrhem vyslovit nedůvěru vládě přišel před měsícem předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. Okamura to tehdy zdůvodnil tím, že koaliční vláda je nečinná při řešení vysokých cen energií a hrozby hospodářské a společenské krize.

SPD bude hlasovat pro nedůvěru vládě, řekl novinářům před začátkem zasedání předseda SPD Tomio Okamura. Fialův kabinet označil za neschopný a nekompetentní, jeho činnost je podle něj škodlivá. Kabinetu vyčetl, že odpovídá za zhoršení životní úrovně, vysokou inflaci i "astronomické ceny energií a potravin". Kritizoval nedostatečnou pomoc firmám a občanům, místo které se podle Okamury vláda soustředí na pomoc Ukrajině a činnost v Evropské unii.

Premiér Petr Fiala (ODS) hlasování o nedůvěře vládě přičítá kampani expremiéra a šéfa opozičního hnutí ANO Andreje Babiše před druhým kolem volby prezidenta. Na tiskové konferenci ji označil za nízkou a nepravdivou. Připomenul, že vláda, která disponuje ve Sněmovně pohodlnou většinou, čelí jednání o nedůvěře podruhé, přičemž i to první na podzim minulého roku se odehrálo krátce před volbami.