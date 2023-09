Poslanci a senátoři by nově mohli oddávat snoubence

Snoubence v Česku by mohli nově oddávat taky poslanci a senátoři. Ministerstvo vnitra podpořilo pozměňovací návrh opozičního hnutí ANO k novele zákona o matrikách. Doteď můžou snoubence při občanském sňatku oddávat starostové, místostarostové nebo zastupitelé. Novela by zároveň měla umožnit stejnopohlavním párům vstoupit do registrovaného partnerství na jakémkoli matričním úřadu - teď je to možné jen na 14 z nich. Předloha počítá také s elektronizací matrik pomocí jednotného informačního systému, který má začít fungovat od roku 2027. Novelu teď budou zákonodárci projednávat ve druhém čtení.