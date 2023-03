Poslanci ANO a SPD mají podpisy k podání návrhu na odvolání předsedkyně Sněmovny

Opoziční hnutí ANO a SPD sesbírala přes 80 podpisů k podání návrhu na odvolání předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09). Jako důvod uvedli postup při jednání o snížené valorizaci penzí. Na tiskové konferenci před schůzí dolní komory to uvedla šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Poznamenala, že minulý týden jednání o sporné vládní novele o snížení červnové valorizace penzí Pekarová Adamová naprosto nezvládla. "Schůzi neřídila nadstranicky, ale ve prospěch vládní koalice, a to je v přímém rozporu nejen s jejími slovy, když byla zvolena předsedkyní Poslanecké sněmovny, ale i v rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny," uvedla. Pekarová v reakci na to napsala, že opozice hledá viníka nepřijatelného vystupování svých poslanců.

Podle jednacího řádu sněmovny je k odvolání předsedy potřeba písemný návrh nejméně dvou pětin všech poslanců, tedy přesně osmdesáti. Schillerová také uvedla, že hnutí ANO odeslalo dopis zvolenému prezidentovi Petru Pavlovi s žádostí o schůzku kvůli průběhu sněmovního jednání o důchodech.