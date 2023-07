Poslanci budou schvalovat sporné změny v penzích a obrannou dohodu s USA

Poslanci budou příští týden schvalovat spornou vládní předlohu o zpomalení řádných valorizací penzí a zpřísnění pravidel předčasných důchodů. Opoziční ANO a SPD s největší pravděpodobností neprosadí její zamítnutí ani úpravy spočívající v ponechání všech či aspoň některých valorizačních parametrů nebo podmínek pro předčasné penze v nynější podobě. Zákonodárce čeká také závěrečné hlasování o česko-americké smlouvě o obranné spolupráci, proti níž se staví jen opoziční hnutí SPD. Výbory plénu doporučily, aby k ratifikaci dohody dalo souhlas. Sněmovna se sejde ve středu, byť podle původního plánu jednání dolní komory měly od pondělí začít takzvané parlamentní prázdniny.

Naprostá většina změn by měla být účinná podle představ kabinetu od letošního září kromě jednoho ze čtyř parametrů zpřísnění podmínek pro předčasné důchody. Prodloužení minimální doby hrazení odvodů o pět let na 40 let má vejít v účinnost o rok později. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dříve řekl, že přijetí novely je nutné pro dlouhodobou udržitelnost důchodového systému. Opozice naopak mluví o šetření na penzistech, nebo dokonce o jejich okrádání či ožebračování.