Poslanci čtvrtý den jednají o růstu penzí, opoziční obstrukce trvají

Sněmovna čtvrtým dnem jedná o vládním návrhu na pomalejší růst penzí v červnu. Opozice se obstrukcemi snaží zabránit přijetí návrhu, nesouhlasí ani se zkráceným projednáváním vládní novely. Opoziční poslanci předkládají pozměňovací návrhy. Připravili k ní na 400 vlastních úprav. Vláda navrhuje, aby se v červnu důchody zvýšily v průměru o 760 korun - to je o tisíc méně, než předpokládá zákon. Opozice to ale kritizuje, a pokud novela projde, zvažuje, že se obrátí na Ústavní soud. Například místopředseda Sněmovny a ANO Karel Havlíček poukázal v případě přijetí návrhu na hrozbu zrušení vládní novely ÚS a na nutnost důchody doplatit penzistům zpětně. Havlíček připomenul růst cen potravin. "Tento týden jsme udělali jedno velké téma, a to je lečo. Vy jste udělali z leča luxusní jídlo," vytkl koalici Havlíček. Připustil, že jde o nadsázku a že na vysokých cenách zeleniny a vajec se podílí neúroda v Africe a ptačí chřipka. Koalice se ale podle Havlíčka zachovala arogantně. "Vzkázali jste důchodcům, že pouze idiot si chce vařit lečo v zimě," řekl. Místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová (ANO) vytkla vládní koalici, že omezila práva opozice vyjádřit se k jednomu z nejdůležitějších zákonů, které letos Sněmovna projednává a který má státu ušetřit 20 miliard korun. Vláda podle ní naplňuje státní pokladnu z peněz seniorů.