Poslanci opět řeší pandemický zákon. U sněmovny demonstrují jeho odpůrci

Poslanci se znovu zabývají novelou pandemického zákona. Po tom, co ji minulý týden na řádné schůzi neprojednali kvůli vetu klubu hnutí SPD, je k tomu dnes svolaná mimořádná schůze. Šéf hnutí SPD Tomio Okamura ohlásil obstrukce už minulý týden. Pandemický zákon podle něj omezuje svobody občanů a má jen nahradit nouzový stav. Podobné výhrady má i hnutí ANO, proto dnes novelu nepodpoří. Pandemický zákon teď platí do konce února, bez novely by přestala platit veškerá potikoronavirová opatření.

Na Malostranském náměstí se dnes opět sešli odpůrci pandemického zákona. Demonstranti z hnutí Chcípl pes ho zaplnili asi ze tří čtvrtin, k budově Poslanecké sněmovny opět přinesli makety šibenic. Visí na nich pytle s nápisy jako "ekonomika" nebo "vzdělání". Podle policie nejde o trestný čin ani přestupek, situaci monitoruje a řídí dopravu.