Poslanci pátým dnem pokračují v jednání o korespondenční volbě

Poslanci pokračují pátým jednacím dnem v debatě o zavedení možnosti hlasování poštou v některých volbách pro Čechy žijící v cizině. Projednávání koaliční předlohy provází rozsáhlá opoziční kritika a zdržování. K ukončení prvního čtení volební novely se zákonodárci možná ani dnes nedostanou. Jednání zabralo od jeho zahájení před týdnem zatím celkem přes 43 hodin. Opozice se chystá dál vystupovat se svými projevy. Sněmovna už si ale odhlasovala omezení řečnické doby pro řadové poslance na dvakrát deset minut. Koalice přesto prosadila i pro pátý den debaty možnost nočního sněmovního jednání.

Češi v zahraničí mohou nyní hlasovat na velvyslanectvích. Zastánci zavedení korespondenční volby opakovaně poukazují na to, že je to časově i finančně nákladné pro ty voliče, kteří žijí daleko od jejich sídel. Nesouhlasí s častými tvrzeními opozičních zástupců, podle nichž hlasování poštou nezaručí tajnost a svobodnou volbu ani to, že bude osobní. Poslanci opozice také tvrdí, že koalice prosazuje korespondenční volbu účelově ve svůj prospěch jako součást kroků, aby se u moci udržela trvale. Naopak z vládního tábora zní hlasy, že dvojice opozičních hnutí tento způsob hlasování nechce kvůli slabé podpoře u voličů v zahraničí.