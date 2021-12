Poslanci pětikoalice nepodpoří návrh na projednání rozpočtu

Poslanci pětikoalice Spolu s Piráty a STAN nepodpoří na dnes zahajované schůzi dolní komory návrh hnutí ANO na projednání návrhu státního rozpočtu na příští rok. Předseda sněmovního klubu TOP 09 Jan Jakob novinářům řekl, že nelze přistoupit na schvalování návrhu v prvním čtení, protože by tak Sněmovna schválila navrhovaný rozpočtový schodek, který nová vláda plánuje snížit. Rozpočtový výbor doporučil počátkem prosince, aby Sněmovna začala projednávat v prvním čtení státní rozpočet na příští rok až po jmenování nové vlády vzešlé z říjnových voleb. Kabinet Petra Fialy (ODS) by měl být jmenován v pátek. Fiala v říjnu uvedl, že vznikající koaliční vláda chce sestavit rozpočet se schodkem do 300 miliard korun. Návrh odcházející vlády počítá se schodkem 377 miliard korun. Pokud Sněmovna rozpočet neschválí do konce roku, stát bude hospodařit v takzvaném rozpočtovém provizoriu. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu.