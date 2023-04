Poslanci podpořili další oddlužovací akci na principu Milostivého léta

Statisíce dlužníků by letos mohly mít šanci zbavit se penále u dluhů na daních a sociálních odvodech. Sněmovna v úvodním kole podpořila obdobu takzvaného Milostivého léta. Tentokrát by se oddlužovací akce měla týkat dluhů na důchodovém a sociálním pojištění, závazků vůči obcím nebo městům a nebo na daních. Dlužníkům by i v tomto případě stačilo zaplatit původní dluh, poplatky a penále by jim stát odpustil. Dlužníci v období od 1. července do 30. listopadu jednoduše zaplatí dlužnou částku a zároveň úřady formálně požádají o odpuštění úroků a penále. U vyšších částek bude možné si platbu i rozložit.