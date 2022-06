Poslanci podpořili zrušení EET, návrh jde do druhého čtení

Poslanci v úvodním kole projednávání podpořili zrušení elektronické evidence tržeb. Vládní strany mají návrh na zrušení EET v programovém prohlášení. Tvrdí, že povinnost přináší víc administrativní zátěže, než výhod. Hnutí ANO, které v předminulém volebním období povinnost evidovat tržby prosadilo, se snažilo koaliční poslance dlouhými projevy přesvědčit, že to smysl má a že by mělo EET zůstat alespoň na dobrovolné bázi. Ale neúspěšně. Předloha teď jde do druhého čtení.