Poslanci projednávají návrh rozpočtu, definitivně by ho měli schvalovat 10. března

Projednávání státního rozpočtu na letošní rok by ve Sněmovně mohlo skončit 10. března. Předpokládá to předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard z hnutí STAN. Poslanci dnes o rozpočtu jednají v prvním čtení. Měli by schválit základní parametry, tedy příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání. Vláda navrhuje rozpočet se schodkem 280 miliard korun, tedy o 97 miliard méně, než plánovala minulá vláda. Teď Česko hospodaří v rozpočtovém provizoriu. To by podle ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS mohlo skončit v polovině března, pokud poslanci nebudou schvalování protahovat.