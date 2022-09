Poslanci schválili novelu služebního zákona, ministři budou mít jen politické náměstky

Najímání lidí do státní správy by se mělo zjednodušit. Poslanci schválili vládní novelu služebního zákona. Ten počítá mimo jiné se zrušením odborných náměstků, ze kterých se stanou vrchní ředitelé sekcí. Svou funkci budou muset nově každých pět let obhajovat. Ministři by taky mohli mít neomezný počet politických náměstků. Koalice si od předlohy slibuje depolitizaci státní správy. Opozice si myslí opak. Novela teď míří do Senátu. Pokud ji horní komora schválí, dostane ji k podpisu prezident.