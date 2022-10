Poslanci schválili rezervaci značek na auta i konec velkého průkazu

Motoristé a dopravní firmy by si mohli v budoucnu rezervovat předem registrační značky na auta. Především firmy by si tak mohly vyřizovat potřebná povolení ještě předtím, než úřad vozidlo zapíše do registru. Žádosti o zápis do registru vozidel by také mohlo být možné podávat elektronicky. Schválila to Sněmovna v novele zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Na základě pozměňovacího návrhu Stanislava Blahy (ODS), který připravilo ministerstvo dopravy, Sněmovna do zákona vložila změnu, podle níž úřady už také od roku 2024 zřejmě nebudou vydávat takzvaný velký technický průkaz k vozidlu. Nahradí je osvědčení o registraci vozidla, takzvaný malý technický průkaz, který ale bude obsahovat víc údajů.

Ministerstvo dopravy v dnešní tiskové zprávě uvedlo, že registrační doklad budou úřady stále vydávat, ale bude se skládat pouze z jedné části. U starších vozidel se počítá s tím, že při nejbližším úkonu provedeném na registračním místě se odeberou oba doklady a vydá se doklad nový.