Poslanci schválili úpravy zákoníku práce

Lidi pracující na dohodu by měli mít v zaměstnání lepší podmínky. Novelu zákoníku práce schválili poslanci. Počítá například s včasným plánováním směn, s proplácením příplatků za svátky nebo víkendy. Úpravy se týkají i práce z domova. Za takzvaný home-office budou moct zaměstnavatelé dávat paušální náhradu nákladů. Na kratší úvazky nebo na práci na dálku pak získají nárok rodiče s dětmi do devíti let věku. změny se dotknou taky zdravotnictví - tam se zavádí možnost další přesčasové práce, a to do konce roku 2028. Ve zdravotnických provozech půjde v průměru až o osm hodin týdně a u záchranné služby v průměru až o 12 hodin týdně. V současnosti se taková přesčasová práce řeší právě dohodami. Zákon by mohl platit už na podzim.