Poslanci se opět vrátí k debatě o volbě poštou pro Čechy v zahraničí

Poslanci se v pátek opět budou zaobírat projednáváním korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí. Ve středu ani ve čtvrtek jednání nedosáhlo svého konce, navzdory tomu, že debata zaplnila už necelých 26 hodin času. Očekává se, že k závěru se jednání nedostane ani v pátek a bude pokračovat příští týden.

Ke korespondenční volbě ráno vystoupí řečníci s přednostním právem. Do řádné diskuse se už následně přihlásilo 69 převážně opozičních poslanců. Koalice uvažuje o omezení řečnické doby.

Češi v zahraničí mohou nyní hlasovat pouze na velvyslanectvích. Koalice poukazuje na to, že je to časově i finančně náročné a to především pro voliče, kteří žijí daleko od velkých sídel. Opozice návrh kritizuje a podotýká, že poštovní volba je účelová a je součástí snahy vlády udržet se u moci trvale.