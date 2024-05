Poslanci se vrátili k projednávání korespondenční volby pro krajany žijící v zahraničí

Sněmovna se vrátila k projednání novely zákona, která by umožnila Čechům žijícím v zahraničí volit poštou. O koaličním návrhu poslanci jednají ve druhém čtení, v něm mohou překládat své pozměňovací návrhy. Lednové první čtení provázely obstrukce opozice, která s návrhem zákona nesouhlasí. Od té doby se několikrát sešla pracovní skupina zástupců všech stran, přesto se i teď čekají dlouhá jednání. Sněmovna na návrh vládního tábora hned v úvodu mimořádné schůze rozhodla, že bude moci jednat i přes noc. Poslanci opozičních hnutí ANO a SPD možnost nočního jednání dolní komory nepodpořili. Podle informací ČTK z dopoledního jednání sněmovního širšího vedení by však dnešní jednací den mohl skončit kolem pátečních 01:00. Schůze by pokračovala od pátečních 09:00.

Korespondenční volbu ze zahraničí by podle předlohy mohli využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu. Návrh se týká prezidentských, sněmovních a evropských voleb. Poprvé by Češi v cizině mohli podle předlohy hlasovat dopisem už v příštích řádných volbách do Sněmovny v roce 2025. Opoziční hnutí ANO a SPD tvrdí, že hlasování poštou může být v rozporu s principy tajné, svobodné a osobní volby.